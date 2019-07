Aantal interventies Brusselse brandweer swingt de pan uit

Brussel - De Brusselse brandweer is donderdag/gisteren, op de tot nog toe warmste dag van de zomer, maar liefst 526 keer moeten uitrukken. In 406 gevallen ging het om een medische interventie en 120 keer om een brandweerinterventie. Dat is meer dan een verdubbeling op twee jaar tijd. Volgens brandweerwoordvoerder Walter Derieuw is er een duidelijke link met de hitte.

Op 25 juli 2017 werd de brandweer 233 maal opgeroepen, goed voor 207 medische en 26 brandweerinterventies. Een jaar later, op 25 juli 2018 ging het al om 340 interventies, 263 medische en 77 brandweertussenkomsten. Met 526 interventies haalde de brandweer gisteren dus bijna de cijfers van de afgelopen twee jaar samen. Volgens de brandweer is er een duidelijk verband met de hoge temperaturen die de voorbije dagen bereikt werden.

“Dat zien we alleen al in de brandweerinterventies”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Daar zitten bijvoorbeeld een aantal interventies tussen voor stukken gevel die dreigen te vallen, omdat de bouwmaterialen door de hitte zo uitgedroogd zijn dat ze loskomen. Ook mensen die vastzitten in een lift, bellen bij deze hitte veel sneller de brandweer. Bij ‘gewone’ temperaturen durven ze nog op een technicus te wachten maar als het zo warm is, bellen ze al vlugger de brandweer, en gelijk hebben ze. We zien ook een aantal interventies voor bomen die dreigen om te vallen omdat de grond of de boom zelf volledig is uitgedroogd. Het zijn weliswaar cijfers voor één dag maar zeker in de 112-centrale hebben we sterk de indruk dat het deze zomer veel drukker is dan de voorbije zomers.”