Twee Belgen in finale wereldbeker Fortnite

Tweehonderd gamers strijden dit weekend in New York om het prijzengeld van de wereldbeker Fortnite, een populair computerspel. De winnaar krijgt 3 miljoen dollar, meer dan wat de winnaar of winnares van Wimbledon opstrijkt, en in totaal is er 30 miljoen dollar prijzengeld. Er zijn ook twee Belgen die kans maken: de Belg DRG, gamersnaam van Evan Depauw (15), neemt deel aan de solocompetitie, Noward (Howard Castiaux, 23) doet met een Zwitserse partner mee aan de duocompetitie.

Het kampioenschap vindt plaats in de immense Arthur Ashe-stadion, dat ook tijdens de US Open wordt gebruikt. In het stadion kunnen 23.000 mensen de spelverrichtingen volgen, maar via streaming op Youtube of Twitch zullen dat wereldwijd nog veel meer zijn.

De 100 gamers in de solocompetitie, de belangrijkste, vindt zondag plaats, en de 50 duo’s komen zaterdag in actie. In beide competities worden zes spellen gespeeld. De vier Nederlanders die deelnemen komen allen uit in de duocompetitie - een van hen, Mitr0, wordt genoemd als kandidaat-eindwinnaar.

DRG slaagde erin zich al in de eerste week te kwalificeren, wat hem goed 7.000 dollar opleverde. Daar komt nog zeker 50.000 dollar bij.

Aan de finale gingen tien kwalificatieweken vooraf. Aan die kwalificatierondes deden volgens Epic Games, de ontwikkelaar van het spel, 40 miljoen mensen mee.

Het spel kwam in juli 2017 op de markt en dankt zijn succes onder meer aan het Battle Royale-spelconcept. Daar belanden de spelers met 100 op een eiland en moeten ze proberen om als enige tot het einde te overleven. Begin dit jaar bereikte Epic de drempel van 250 miljoen gamers.

Vorig jaar leverde het spel Epic 2,4 miljard dollar op.