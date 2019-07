Oman zal tussen Iran en Groot-Brittannië bemiddelen in tankergeschil

In het tankergeschil tussen Groot-Brittannië en Iran zal het sultanaat Oman bemiddelen. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oman en Iran, Yusuf bin Alawi en Mohammed Javad Zarif, ontmoeten elkaar zaterdag in Teheran, meldde het Iraanse staatspersbureau Irna vrijdag. Oman trad herhaaldelijk als bemiddelaar op bij geschillen tussen Teheran en het Westen, meermaals met succes.

De Indiase ambassade in Iran heeft “consulaire toegang” gekregen tot de achttien Indiërs van de bemanning van de tanker onder Britse vlag die een week geleden door Iran in beslag genomen werd in de Perzische Golf. Medewerkers van de ambassade kregen donderdagavond toegang tot de Indiase bemanningsleden van de Stena Impero, zei een woordvoerder van het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken. “Alle achttien Indiase bemanningsleden aan boord zijn veilig en wel. Blijven ons inspannen voor hun spoedige vrijlating”, zei onderminister Muraleedharan op Twitter.

Functionarissen van de diplomatieke missie van India in Londen konden de 24 Indiase bemanningsleden van de Iraanse tanker Grace-1 ontmoeten, die door Groot-Brittannië aan de ketting gelegd werd voor de kust van Gibraltar, zei Muraleedharan. “Moreel van bemanning is goed. Alle bijstand verzekerd voor snelle vrijlating. HCI (High Commission of India) Londen zal de nodige reisdocumenten regelen”, tweette de onderminister.

Groot-Brittannië legde de Iraanse tanker Grance-1 aan de ketting omdat de aardolie aan boord voor Syrië bestemd zou zijn, een inbreuk op sancties van de Europese Unie. Iran onderschepte de Britse olietanker Stena Impero omdat hij de maritieme voorschriften in de Perzische Golf zou hebben geschonden.