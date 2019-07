Informateurs Reynders en Vande Lanotte nodigen acht partijen uit voor rondetafel op zondag

Na het mislukte gesprek tussen N-VA en PS hebben de koninklijke informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders de acht partijen die in de formatie betrokken zijn, uitgenodigd voor een rondetafel. Het is nog niet duidelijk wie er precies is uitgenodigd en wie er al heeft toegezegd.

De rondetafel zal zondag plaatsvinden, een dag voor de informateurs met hun preformatienota naar de koning gaan. Dat heeft onze redactie uit betrouwbare bron vernomen. De acht partijen zijn N-VA, CD&V, Open VLD, SP.A, Groen, Ecolo, MR en PS. Of zij ook effectief allemaal op de uitnodiging zullen ingaan, is nog niet duidelijk.

Informateurs Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) moeten maandag naar de koning om verslag uit te brengen. Ze werken aan een preformatienota en zoeken manieren op de federale formatie uit het slop te trekken.

Daartoe nodigden ze Bart De Wever en Elio Di Rupo donderdag nog uit voor een geheime topontmoeting. Maar die werd op het laatste nippertje afgeblazen door de Franstalige socialisten. Volgens De Tijd vreest de PS dat Ecolo de Waalse coalitiebesprekingen zou verlaten, als zou blijken dat de PS toch het gesprek aangaat met de N-VA.

Preformatienota

Vande Lanotte en Reynders hebben ondertussen nog enkele dagen om hun laatste gespreksronde te voeren en hun preformatienota bij te schaven. Die stellen ze dan maandag voor aan koning Filip. Daarna is het afwachten of het mogelijk is, op basis van die nota, gesprekken op te starten die kunnen leiden tot de vorming van een nieuwe regering. De kans is groot dat hetzelfde duo na maandag aan de slag blijft. Ondanks de pistes en scenario’s die de voorbije twee dagen uitlekten, lijkt hun opdracht immers niet in gevaar en is er bovendien niet meteen zicht op wie de koning het veld zou kunnen insturen, met welke opdracht.

Voorlopig blijft het ook onduidelijk wat er met de Vlaamse formatiegesprekken zal gebeuren. Die formatie werd begin juli door Vlaams informateur Bart De Wever ‘on hold’ gezet in afwachting van meer duidelijkheid op federaal niveau. De vraag is of De Wever beide formaties ook na maandag zal blijven koppelen. Niet alle partijen zijn even gelukkig met die methode, maar één van de betrokkenen gaat er voorlopig wel van uit dat de koppeling behouden blijft. Volgens die bron zou de deadline op Vlaams niveau eerder bij de Septemberverklaring liggen (vierde maandag van september). “Ik ga ervan uit dat iedereen tegen dan wel een volwaardige regering in het zadel wil hebben”, klinkt het.

