Emotioneel afscheid van amazone (21) die overleed na trap van paard

Hamme / Moerzeke - Meer dan 1.000 familieleden, vrienden en kennissen uit de ruitersportwereld namen vrijdagmiddag afscheid van Sarra Van Avermaet (21). De jonge amazone, die volgende week haar 22ste verjaardag zou vieren, werd op 13 juli dodelijk geraakt door een trap van een jong paard dat was opgeschrikt tijdens een wedstrijd in Meerdonk. Ze overleed enkele dagen later aan haar verwondingen.

De Zouaaf-kerk in Hamme was veel te klein om alle aanwezigen een plaatsje te geven. Honderden mensen volgden de dienst dan ook buiten op een groot scherm maar ook daar waren niet voldoende zitplaatsen. Het Rode Kruis en een ziekenwagen van AZ Nikolaas was ter plaatse om enkele aanwezigen, voor wie de loden hitte (meer dan 33 graden) te veel werd, te helpen.

De dienst zelf werd geleid door parochiepriester Dick Den Blauwen die Sarra omschreef zoals ze was: gedreven, ambitieus en vol liefde voor iedereen, zowel mens als dier. Maar uitgerekend haar liefde voor de dieren werd haar fataal. Ook tante Lyndsey en vriendin Caroline De Rooze kwamen aan het woord om het veel te jonge leven van de amazone, die uitgerekend deze maand na het afronden van haar studies sportmanagement professioneel aan de slag was gegaan bij de Vlaamse Liga Paardensport, te omschrijven.

Volgende week wordt, tijdens de internationale jumping van Beervelde waar Sarra ook aan de slag zou gaan, alvast nog een herinneringsmoment ingepland.