Meer dan 2.000 varkens stikken in stal

In het Nederlandse Maarheeze zijn 2.100 varkens gestorven nadat een stroomstoring ervoor zorgde dat het ventilatiesysteem het liet afweten. Dat melden verschillende Nederlandse media. De eigenaars van de dieren zijn er kapot van.

“Het dringt nu pas door wat er allemaal is gebeurd”, zegt Peter van der Linden. De eigenaar van de varkensstal in Maarheeze kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag een melding op zijn smartphone dat het alarm afging. “We zijn er direct naar toe gegaan, maar toen lagen er al veel varkens dood. We hebben er ook nog veel zien doodgaan. Verschrikkelijk.” Tijd om de dieren te redden was er niet.

Een stroomstoring ligt aan de oorzaak van de plotse dood van de dieren. De luchtwassers, die niet enkel de geur in de stal houden maar ook in zuurstof voorzien, waren uitgeschakeld door de onderbreking. Daarbovenop zal de warmte een rol gespeeld hebben. Varkens kunnen niet zweten. “Toen we in de stal arriveerden was het er zeker meer dan 40 graden.”

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit stelt een onderzoek in om het incident verder te onderzoeken. Naast het emotionele verlies komt er ook een groot financieel verlies bij kijken.