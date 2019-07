Op deze plek in ons land is het maar liefst honderd (!) graden kouder dan buiten

Brecht -

Aan het puffen en zweten door de hitte? Daar hebben ze bij familiebedrijf Benmar geen last van. De firma in het Antwerpse Brecht is al vier generaties lang gespecialiseerd in de opslag van diepvriesproducten. Voor de opslag van alle tonijnproducten hebben ze zelfs een diepvries ter beschikking die tot zestig graden onder nul gaat. Een waanzinnig verschil van maar liefst 100 graden ten opzichte van de buitentemperatuur. “Het is echt wennen voor de werknemers als je terug buitenkomt”, klinkt het bij het bedrijf. “Je adem wordt er heel snel afgesneden.”