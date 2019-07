Mechele ontbreekt met “ernstige” blessure bij Club Brugge, coach Clement panikeert niet: “Spelers hebben honger”

Brandon Mechele is niet klaar geraakt voor de competitiestart met Club Brugge, nu zaterdag op Beveren. Hij ontbreekt in de selectie tegen Waasland-Beveren, waar blauw-zwart vorig seizoen slechts 1 op 6 tegen pakte. “Een geluk bij een ongeluk”, volgens coach Clement. “Want als je nu niet wakker bent…

Pretoogjes bij Philippe Clement tijdens zijn eerste persconferentie in het nieuwe oefencentrum, waar de persmomenten in een heus auditorium doorgaan. Club Brugge heeft zin om eraan te beginnen, zegt de coach. “Dat merk je bij iedereen. De spelers hebben honger. We zijn nog maar vijf weken bezig, maar over beleving en inzet kan ik zeker niet klagen. De match tegen Lissabon was daar een mooi voorbeeld van”, aldus Clement. “Het is nu zaak om dat door te trekken naar de komende wedstrijden.”

Zijn ex-club Waasland-Beveren is de eerste tegenstander. Meteen een graadmeter, want vorig seizoen liet Club de titel liggen tegen de kleintjes. “Toen haalde Club 1 op 6 tegen Waasland-Beveren, dat is nu misschien een geluk bij een ongeluk. Want als je nu niet wakker bent… Ik weet dat mijn spelers nog fouten zullen maken, dat is logisch, maar ik wil dat mijn ploeg wakker is en tot het uiterste gaat.”

“Onze voorbereiding was niet verkeerd”

Tijdens de voorbereiding toonde Club zich vaak defensief kwetsbaar. Maar volgens Clement werden er al stappen gezet. “Onze voorbereiding was niet verkeerd. Ik weet niet wat jullie van zo’n periode verwachten, maar je begint aan een verhaal met een nieuwe manier van voetballen en andere accenten. Iedereen krijgt de nodige tijd om zijn conditie op te bouwen en we speelden ook vaak met een aantal beloften. Dan kan je simpelweg nog geen topniveau verwachten.”

Bij Club worden nog een aantal wijzigingen in de kern verwacht. Percy Tau komt normaliter de aanval versterken – “Al heb ik geleerd om nog niemand te verwelkomen vooraleer alles rond is”, zegt Clement – en er wordt ook nog een vervanger voor Nakamba gezocht. “Omdat Amrabat en Rits nog iets aanvallender spelen, hebben we nog een meer controlerend type nodig”, legt hij uit.

Achterin wel een aderlating: Mechele is mogelijk meerdere weken uit met een blessure aan de achillespees. “Het is ernstig, anders was hij erbij. Brandon is ook niet iemand die graag naast de ploeg valt. Zijn blessure hebben we nu onder controle en we hopen dat hij de komende weken kan aansluiten. Maar het is een nadeel, want je mist een international.”

“Anderlecht zal beter zijn, al is dat niet zo moeilijk”

Clement besprak ook al eens de concurrentie. Hij verwacht dat de titelrace dit jaar intensiever wordt dan vorig seizoen. “Er zullen meer ploegen meedoen. En ze zal langer duren”, liet de Brugse coach optekenen. “Gent is goed versterkt en Anderlecht zal een beter seizoen draaien, al is dat niet zo moeilijk na vorig jaar. Verder speelt Standard het tweede seizoen onder Preud’homme – dan weet je dat de trein kan beginnen rollen. Genk verloor enkele sterkhouders maar kocht goed in. Enkele steunpilaren zijn er (voorlopig) nog. En Antwerp kan een extra challenger worden. Ze hebben nog niet zoveel geïnvesteerd, maar hun ambities zijn torenhoog.”

Selectie: Horvath, Letica, Shinton, mata, Sobol, Peres, Cools, Deli, Mitrovic, Kossounou, Amrabat, Schrijvers, Vlietinck, Vanaken, Rits, Vormer, Danjuma, Okereke, Dennis, Vossen, Rezaei, Openda