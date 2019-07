Britse mediawaakhond legt Russen boete van 200.000 pond op

De Russische nieuwszender RT, met banden met het Kremlin, is “verontwaardigd” over de boete van omgerekend 225.000 euro die de Britse mediawaakhond Ofcom de zender heeft opgelegd vanwege “ernstige tekortkomingen om de Britse uitzendregels na te leven”. Ofcom noemt onder meer het gebrek aan neutraliteit in zeven nieuws- en actualiteitprogramma’s die tussen 17 maart en 26 april 2018 werden uitgezonden. Deze boete zal de relatie tussen Moskou en Londen nog verder bemoeilijken.

Meer specifiek verwees Ofcom onder meer naar de berichtgeving van RT over de vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter, en de Syrische burgeroorlog. Moskou steunt in die oorlog het controversiële regime in Damascus. Dat de inbreuken vaak en op een relatief korte tijd gebeurden, vond Ofcom bijzonder zorgwekkend.

RT reageerde verontwaardigd, omdat de boete werd opgelegd “zonder een beslissing van een rechtbank af te wachten die vastlegt dat de claims van Ofcom tegen RT terecht zijn”, aldus de nieuwszender. Ofcom moet volgens de Britse wetgeving geen rechterlijk bevel afwachten om een boete te kunnen opleggen. In zijn uitzendingen zal RT ook de beslissing van Ofcom moeten aankondigen. RT kan nog in beroep gaan tegen de boete.

Ofcom had RT in december al beschuldigd van partijdige berichtgeving, en de zender trok toen al naar de rechter. In een reactie daarop had de Russische mediawaakhond de Britse openbare omroep BBC al in het vizier genomen, maar in dat dossier is nog geen beslissing gevallen.

Nog volgens RT “is deze boete veel hoger dan de boetes die aan andere media worden opgelegd voor ernstige schendingen zoals hatespeech en het oproepen tot geweld”. De zender meent dat hij “subjectief beschuldigd wordt”.