Rel tussen Zweden en Verenigde Staten na kritiek van Trump op aanklacht tegen Amerikaanse rapper

De Zweedse regering heeft voorzichtig gereageerd op de kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump over de aanklacht tegen rapper A$AP Rocky. Een woordvoerder van premier Stefan Löfven verwees vrijdag naar eerdere verklaringen van de premier in deze zaak: “Hij is heel duidelijk geweest dat in Zweden iedereen gelijk is voor de wet en dat de overheid zich niet kan bemoeien met een lopende juridische procedure.”

De Amerikaanse rapper A$AP Rocky was begin deze maand betrokken bij een vechtpartij in Stockholm. De Amerikaanse president Donald Trump probeerde zich te mengen na een tussenkomst van collega-rapper Kanye West en stelde zelfs voor om de borgsom te betalen. Trump tweette donderdag dat hij “zeer teleurgesteld” was in premier Löfven omdat hij “niet in staat is om te handelen”. Ook vond hij dat Zweden de “Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap in de Verenigde Staten in de steek heeft gelaten”.

Give A$AP Rocky his FREEDOM. We do so much for Sweden but it doesn’t seem to work the other way around. Sweden should focus on its real crime problem! #FreeRocky — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2019

De Zweedse ambassadeur in de Verenigde Staten, Karin Olofsdotter, wees daarop op de onafhankelijkheid van de Zweedse rechterlijke macht. “In Zweden is iedereen gelijk voor de wet. De regering is niet bevoegd en zal zich niet proberen mengen in gerechtelijke procedures”, tweette ze.

Prime Minister Stefan Löfven have explained and emphasised the complete independence of the Swedish judicial system, prosecutors and courts. In Sweden everyone is equal before the law. The Government is not allowed, and will not attempt, to influence legal proceedings. — Karin Olofsdotter (@OlofsdotterK) July 26, 2019

De voormalige Zweedse premier en minister van Buitenlandse Zaken, Carl Bildt, was iets harder voor de Amerikaanse president. “Het beginsel van de rechtsstaat geldt voor iedereen en ligt ten grondslag aan een onafhankelijke rechterlijke macht”, tweette Bildt. “Zo is het in de VS, en zo is het zeker in Zweden. Politieke inmenging in het proces is volkomen verboden! Duidelijk?” In een andere tweet voegde hij eraan toe: “Als Donald Trump het recht in zijn eigen land probeert te dwarsbomen, zou hij ernstige problemen krijgen met de principes van de Amerikaanse grondwet”.

The rule of the law applies to everyone equally and is exercised by an independent judiciary. That’s the way it is in the US, and that’s certainly the way it is in Sweden. Political interference in the process is distinctly off limits! Clear? https://t.co/8iTc9Y0df3 — Carl Bildt (@carlbildt) July 26, 2019

Op sociale media ontstond er ondertussen spontaan de hashtag #FreeRocky, ook Donald Trump gebruikt die in zijn tweets.