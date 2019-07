Brandweer pompt woonboot leeg in Brugge: “Maar het water blijft komen”

Brugge - De brandweer is momenteel bezig met het leegpompen van een woonboot langs de Kolenkaai in Brugge. De boot maakt water, maar momenteel wordt het lek niet gevonden. “De brandweer is aan het pompen, maar het water blijft precies komen”, aldus eigenaar Patrick Coens.

De bewoner van de woonboot ‘Bofkont’ langs de Kolenkaai in Brugge kwam vanmiddag na een vakantie bij zijn boot aan. Die ligt langs de Ringvaart in Brugge, aan de Kolenkaai. “Van op de Ring zag ik al dat de boot scheef hing”, zegt hij. “Toen ik toekwam, sloegen de lichten niet automatisch aan. De elektriciteit was uitgevallen.”

De machinekamer was nog droog, maar toen Patrick in het woongedeelte kwam bleek er sprake te zijn van een groot waterlek. “Het water stond een meter hoog”, zegt hij. “Dus dan heb ik onmiddellijk de brandweer gebeld.”

De pompiers snelden ter plaatse en zijn het water momenteel uit de boot aan het pompen. Opvallend is dat het lek zelf niet meteen gevonden wordt. “Dat kan natuurlijk onder water zitten of aan de andere kant van de boot”, zegt Patrick. “Daardoor is het niet meteen zichtbaar. Momenteel zijn ze aan het pompen, maar het water blijft precies komen. Of mijn inboedel schade heeft opgelopen? Dat is eigenlijk momenteel bijzaak. Ik hoop nu gewoon dat het lek zo snel mogelijk gevonden wordt. Dan kan het water allemaal deftig weggepompt worden.”