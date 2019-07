Grote paniek bij toeriste wanneer powerbank in haar rugzak plots ontploft

Een vrouw is in de buurt van de Internationale luchthaven van Chiang Mai met het nodige geluk ontsnapt aan erger. De toeriste stond op het punt om de luchthaven in Thailand binnen te gaan toen haar rugzak plots vuur vatte. De boosdoener: een powerbank die in de tas was ontploft.

Het incident gebeurde afgelopen zondag en werd ook vastgelegd door een bewakingscamera. De dame kwam er als bij wonder van af zonder verwondingen. De vlammen zorgden er wel voor dat haar sweater beschadigd raakte.

Daarmee was het gevaar weliswaar niet helemaal geweken. Op het ogenblik dat een veiligheidsagent nadien wat foto’s wilde nemen op de plek waar de ontploffing gebeurde, vatte het apparaat nogmaals vuur. Met de bewakingsbeelden willen de lokale autoriteiten passagiers waarschuwen voor de mogelijke gevaren wanneer je reist met een powerbank in je bezit. “Uit de overblijfselen van het apparaat werd duidelijk dat een kortsluiting heeft geleid tot de explosie”, verklaarde een woordvoerder van de luchthaven.

