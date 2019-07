Man zwaargewond na frisse duik op Gentse Feesten: “Vrees voor bacteriën in het bloed”

Gent - Door de hitte op de Gentse Feesten nemen heel wat mensen een duik in de binnenwateren. “Dat is niet alleen verboden, maar ook gevaarlijk”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. Een man raakte zwaargewond toen hij zich bij een duik bezeerde aan glasscherven.

Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden op donderdag 175 bezoekers. Opvallend was dat verschillende bezoekers zich bezeerden door in de Gentse binnenwateren te springen. De Gentse politie benadrukt dat dit absoluut verboden is. Bovendien kan je ziek worden als je het water inslikt, of je verwonden door dingen die op de bodem liggen. “Een man bezeerde zich aan glasscherven in het slijk door in het water aan de Kraanlei te springen”, vertelt Matto Langeraert. “De medici vrezen zelfs dat er bacteriën in het bloed zijn terechtgekomen.”

Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden donderdag 175 bezoekers, 8 personen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Acht mensen werden onwel door de hitte, een 30-tal personen werd verzorgd voor een insectenbeet.

80.000 bezoekers op zevende dag

Donderdag werden er 80.000 bezoekers verwelkomd op de Gentse Feesten. Dat zijn er 45.000 minder dan dezelfde dag vorig jaar. Na zeven dagen staat de teller zo op 660.000 bezoekers, in 2018 waren er dat nog 800.000.

37 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 29 in de feestzone en 8 buiten de feestzone. Er werden 38 verkeersinbreuken vastgesteld en 8 voertuigen getakeld. 44 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de politie. Er werden 8 bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan 5 voor openbare dronkenschap en 2 voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast werden er ook 3 gerechtelijke aanhoudingen verricht.

Openbaar vervoer

De Lijn vervoerde op de zevende dag 19.469 reizigers met het extra aanbod (pendel-tramlijn 1 en Feestenbussen) dat werd ingelegd. Dat is 43 procent of 14.945 reizigers minder dan dezelfde dag vorig jaar. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, Gent Sint-Pietersstation en de Korenmarkt, vervoerde 17.850 reizigers. Dat is 45 procent of 14.480 reizigers minder dan vorig jaar op dag 7.

Er maakten 1.619 reizigers gebruik van de 12 Feestenbussen die de feestvierders ‘s nachts naar huis brengen in alle richtingen vanuit Gent. Dat zijn er 465 minder vergeleken met vorig jaar. Alles verliep rustig, er werden geen grote problemen gemeld. “Het warme weer heeft ongetwijfeld een impact op de cijfers”, zegt Feestenburgemeester Annelies Storms (SP.A).