Chef voetbal Ludo Vandewalle ziet 11 redenen om uit te kijken naar het nieuwe voetbalseizoen

Zijn de actie naast het veld en het gespendeerde geld de maat der dingen? Wel, dan gaan we een topseizoen tegemoet in de Jupiler Pro League. Nooit werd er door onze clubs – onze top twee RC Genk en Club Brugge voorop – zoveel geld verdiend aan uitgaande transfers. Ook nooit werd er zoveel geld betaald voor nieuwe spelers. De opwaardering van ons voetbal gaat door. Nu ja, financieel toch, want met de wrange uitspraak van het BAS in het matchfixingdossier kreeg het imago toch weer een fikse klap. En met de karrenvracht nieuwe, toch weer bijna uitsluitend buitenlandse, spelers blijven onze clubs gokken op de transfermarkt. Elf redenen om zo weinig mogelijk van het nieuwe seizoen te missen.