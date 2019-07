Kortsluiting in Zwitserse kerncentrale: turbine uitgeschakeld

In de Zwitserse kerncentrale Gösgen heeft een kortsluiting plaatsgevonden in het gebouw met de schakelinstallatie, waardoor de noodschakelaar van een turbine gebruikt moest worden. Het complex is veilig, zegt de exploitant. Naar de oorzaak wordt nog gezocht.

De kerncentrale Gösgen ligt ongeveer 50 kilometer ten zuidoosten van Bazel. Het is een van de vijf Zwitserse kerncentrales. Een daarvan, de centrale in Mühleberg, wordt op 20 december uitgeschakeld.

Zwitserland besloot na de ramp met de Japanse kerncentrale van Fukushima in 2011 om geen nieuwe kerncentrales te bouwen. Maar het is aan de exploitanten om te bepalen wanneer ze de kerncentrales afbreken, zei een woordvoerder van de nucleaire toezichthouder ESNI. Zolang de veiligheid gegarandeerd is, kan een centrale blijven werken.