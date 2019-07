Trump speecht voor verkeerd (en beledigend) presidentieel zegel: ‘dader’ ontslagen, organisatie excuseert zich

Een blunder tijdens een toespraak van Donald Trump heeft een Amerikaanse man zijn job gekost. Op het scherm achter de president was een aangepaste versie van het Amerikaanse zegel te zien, met een golfende Russische arend. Een foutje, aldus de studentenclub die de avond organiseerde. De maker van het aangepaste zegel noemt het een onverwachte triomf.

Het zegel van de Amerikaanse president is een van de meest waardevolle symbolen van het presidentschap. Het staat op alle officiële correspondentie en het zegel verschijnt ook telkens de president ergens een toespraak gaat geven. Maar voor Donald Trump was het donderdag voer voor controverse.

Tweekoppige arend

De conservatieve studentenclub Turning Point USA had de president uitgenodigd voor een toespraak in een hotel in Washington. Het decor bestond uit een podium met daarachter een groot scherm. Zodra hij het podium betrad, kwam daarop een foto van het presidentiële zegel tevoorschijn. Maar dat zegel bleek tot ontzetting van veel aanwezigen niet het juiste te zijn: de arend erop was vervangen door een tweekoppige arend, zoals die in het nationale embleem van Rusland. In plaats van pijlen droeg de arend een set golfclubs.

Foto: reuters

De vergissing was het gevolg van een menselijke fout, verweert Turning Point USA zich. Een lid van de videoafdeling van de vereniging moest zich haasten en had het presidentiële zegel snel van Google geplukt. Daar ontstond de vergissing. De man is bij wijze van statement meteen ontslagen, en de organisatie heeft zich officieel verontschuldigd bij het Witte Huis.

Maker is euforisch

Het verkeerde zegel was afkomstig van een internetwinkel die artikelen aanbied die kritisch zijn voor de Amerikaanse president. De maker van het zegel zegt in The New York Times dat hij het een jaar geleden gemaakt heeft uit frustratie over Trump en zijn beleid. Charlie, die zijn achternaam niet wenst prijs te geven, zocht een manier om zijn bedenkingen bij het beleid te uiten. “En dit was het gevolg”, zegt de man uit Virginia. “Toen ik donderdag zag dat het zegel in Washington opgedoken was, was ik euforisch. Mijn dag was goed.”