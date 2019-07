Nigel Farage vindt steun voor “wereldwijde Brexitcampagne” bij Trump-aanhangers

De Britse EU-scepticus Nigel Farage en aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump hebben samen geld opgehaald voor een wereldwijde pro-Brexitorganisatie. De bedoeling van de lobbygroep World4Brexit (W4B) is om de “angsttactieken” van de Brexit-tegenstanders tegen te gaan en om “de macht van de democratie” te handhaven. Dat blijkt uit een artikel van de Britse krant Financial Times.

De organisatie omschrijft zichzelf op haar website als een “wereldwijde coalitie van leiders, mensen met invloed en ‘vrienden van de Brexit’ vanuit landen over de hele wereld”.

De fundraisingcampagne van de groep vond plaats in New York. Het evenement werd bijgewoond door een reeks bekende aanhangers van de Amerikaanse president, onder wie Corey Lewandowski, de vroegere campagneleider van Trump, en Phil Bryant, de gouverneur van Mississippi. De gewezen leider van de partij UKIP, die tegenwoordig aan het hoofd staat van de Brexit Party, plaatste op Twitter ook foto’s waarop hij samen met Bryant en W4B-leider Peggy Grande te zien is.

Proud to have joined my friends @Nigel_Farage and @peggy_grande in NYC at an event to support the fight for Brexit. pic.twitter.com/ulfwHeSAp1 — Phil Bryant (@PhilBryantMS) July 25, 2019

Financial Times schrijft dat de organisatie “naar verwachting informeel advies zal inwinnen van andere gewezen campagnemedewerkers van Trump, zoals Steve Bannon, die nauw in contact staat met andere rechtse politieke bewegingen in Europa”.

Samenwerking met Trump

Farage deelde aan de Britse krant ook mee dat Trump hem gevraagd had om samen te werken met de nieuwe Britse premier Boris Johnson. “Trump wil een hergroepering van de Britse politiek zien”, zo zegt Farage. “Aan de remain-zijde vindt al een hergroepering plaats, maar nu zal de rechterzijde dat ook moeten doen.”

De lobbygroep klaagt op haar website aan dat de Britse EU-aanhangers gebruik maken van “angsttactieken”, door te stellen dat een Britse uittrede uit de EU met grote economische schade gepaard zal gaan.

Nog volgens de website zijn de Britse tegenstanders van de Brexit “bereid de democratie te onderdrukken, waarbij het Verenigd Koninkrijk gebonden blijft aan alle beperkingen van de EU”. “We zijn overtuigd van de idealen van vrije en eerlijke verkiezingen en van het respecteren van de resultaten van die verkiezingen - de essentiële kracht van democratie”, zo staat er nog. De Britten hadden bij een referendum in 2016 met een nipte meerderheid gestemd voor een uittrede uit de EU.