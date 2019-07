Boris Becker is Brits rijbewijs half jaar kwijt

De Duitse tennislegende Boris Becker (51) moet zijn Brits rijbewijs voor zes maanden afgeven. Dat heeft een rechtbank in Londen vrijdag beslist. De drievoudige Wimbledon-winnaar duwde in de Britse hoofdstad te hard op het gaspedaal.

Becker reed op 24 maart 2018 te snel in een zone 30 in het zuidwesten van Londen. Zowat drie maanden later, op 1 juli, zou hij op dezelfde plaats opnieuw te hard gereden hebben. De tennislegende moet daarvoor ook een boete betalen. Nog volgens de krant heeft Becker negen punten op zijn Brits rijbewijs wegens te snel rijden en gebruik van gsm achter het stuur.

Becker werd in 2017 door een Britse rechtbank onvermogend verklaard. Onlangs werden nog 80 persoonlijke voorwerpen van hem geveild om schuldeisers te vergoeden. In totaal werd daarbij ongeveer 687.000 pond (zowat 766.000 euro) opgehaald.