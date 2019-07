PS-parlementslid betwist aantijgingen van corruptie

Brussel - Brussels parlementslid Mohamed Ouriaghli (PS) betwist dat hij zich schuldig zou gemaakt hebben aan corruptie. “Ik ben verbijsterd en geschokt door deze beschuldigingen en hoop snel mijn onschuld in deze te kunnen aantonen”, zegt hij in een persbericht.

Volgens de RTBF is PS-parlementslid en voormalig Brussels schepen Mohamed Ouriaghli in verdenking gesteld voor passieve corruptie en inbreuken op de regels rond openbare aanbestedingen. De feiten zouden betrekking hebben op de vzw GIAL, het orgaan dat de informatica van de stad Brussel beheert. Ouriaghli was schepen tussen 2006 en 2009 en was ook voorzitter van GIAL.

Ouriaghli zegt dat hij van de Brusselse onderzoeksrechter een brief heeft gekregen waarin hij beschuldigd wordt van “passieve corruptie en inbreuk met betrekking tot de industrie, de handel en de openbare aanbesteding”. “Er werden geen bijzonderheden vermeld, noch wat betreft het onderwerp van de feiten, noch wat betreft de periode”, stelt Ouriaghli.

Volgens de ex-schepen gaat het om een dossier waarin hijzelf als voorzitter van GIAL één keer is gehoord op 17 januari 2019. Hij had toen naar eigen zeggen zelf het initiatief genomen om een vooronderzoek te starten “naar aanleiding van bepaalde verdenkingen ten aanzien van een voormalig personeelslid van GIAL”. “Dit personeelslid is nu mijn belangrijkste aanklager geworden”, klinkt het.

Nog volgens Ouriaghli heeft hij als voorzitter van de vzw in 2016 aanvaard om naar een seminarie in de VS te gaan. Telecombedrijf Proximus was een van de organiserende ondernemingen en nam ook de verplaatsingskosten op zich.

Proximus stuurde ook een offerte voor een openbare aanbesteding van de vzw GIAL in september 2015. Die offerte werd uiteindelijk - “na verschillende juridische verwikkelingen” - onontvankelijk verklaard. “Op het ogenblik dat mijnheer Ouriaghli aanvaardde deel te nemen aan de verplaatsing kon de Proximus geen aanspraak meer maken op de toewijzing van deze aanbesteding. Er kan de heer Ouriaghli geen enkele overtreding van de wetgeving rond de openbare aanbesteding ten laste gelegd worden”, klink het.

Ouriaghli verduidelijkt verder dat er tussen 2012 en 2016 geen aanbestedingen zijn toegewezen aan Proximus. In 2018 en 2019 zijn er wel twee opdrachten toegewezen aan Proximus, maar die zijn volgens Ouriaghli strikt volgens het boekje verlopen. “Op geen enkel moment werd Proximus gefavoriseerd. Daarenboven kreeg de heer Ouriaghli nooit één of ander voordeel van deze maatschappij”.