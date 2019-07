Indonesische vulkaan Tangkuban Perahu uitgebarsten

De vulkaan Tangkuban Perahu, in Indonesië, is weer actief geworden. De uitbarsting van de 2.000 meter hoge vulkaan duurde vrijdag ongeveer vijf minuten, aldus Agus Wibowo, woordvoerder van de nationale rampenbestrijdingsdienst.

De vulkaan in de provincie West-Java spuwde op vrijdag ongeveer 200 meter as in de lucht, aldus de rampenbestrijdingsdienst. Er zijn nog geen meldingen gedaan van mogelijke slachtoffers of schade. De vulkaan is een belangrijke toeristische trekpleister en is voor het laatst uitgebarsten in 2013.