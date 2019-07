Slang jaagt Nigeriaanse parlementsleden op de vlucht

Parlementsleden van een regionaal parlement In het zuidwesten van Nigeria moesten donderdag plots op de vlucht slaan toen er een slang door het dak in het parlement viel.

“We stonden op het punt de plenaire vergadering in te gaan toen er een grote slang uit het dak kwam. Dat verstoorde onze vergadering en we moesten snel vertrekken”, zei de woordvoerder van het parlement van de staat Ondo, Olugbenga Omole. Niemand raakte gewond door de slang.

Volgens de woordvoerder geraakte de slang binnen door de slechte staat van de gebouwen. De parlementsleden wilden geen voet meer in het gebouw zetten tot de ongediertebestrijding is langsgeweest en het er veilig is.

Nigeria: Law Makers Flee As Snake Falls From Roof Of Assembly During Plenary (Photos). pic.twitter.com/2h1jMy6s6m — InfotainmentSpy.com (@infonewsSpy) July 26, 2019

