Eden Hazard schittert (wederom) wereldwijd op cover FIFA 20

“EA SPORTS FIFA is de grootste voetbalgame ter wereld, en ik speel het al jaren tegen mijn broers”, zei Hazard. “Ik heb het geluk dat ik al eerder op de cover heb mogen staan, maar om wereldwijd op de voorkant van FIFA 20 te verschijnen is geweldig en ik hoop zo veel mogelijk gamers enthousiast te maken, net als wanneer ik dit seizoen het veld opga voor Real Madrid!”

Het is niet de eerste keer dat de Rode Duivel op de cover van ’s werelds bekendste voetbalgame staat. Ook op FIFA 15 staat Hazard afgebeeld, destijds samen met FC Barcelona-aanvaller Lionel Messi. Op de vorige FIFA 19 was Kevin De Bruyne de tweede Belg die op de hoes van het spel te zien is. Hij verving samen met Neymar en Paulo Dybala Cristiano Ronaldo, omdat de Portugees wegens zijn lopende verkrachtingszaak niet overeenkomt met de waarden die EA Sports wilt uitstralen.

Back on the cover of @EASPORTSFIFA! Not bad for a lad from a small village in Belgium! #FIFA20 #brainelecomte 💪 pic.twitter.com/RNGXlwuoxf