Zwitserland moet gegevens van 40.000 UBS-klanten aan Frankrijk doorspelen

De Franse fiscus heeft vrijdag een overwinning behaald bij het Zwitserse hooggerechtshof. Dat oordeelde dat de Zwitserse autoriteiten verplicht zijn om de gegevens van zo’n 40.000 UBS-klanten te overhandigen aan Frankrijk.

UBS, de grootste vermogensbank ter wereld, weigerde eerder de informatie over zijn klanten vrij te geven, omdat ze vreesde dat de Franse fiscus die informatie zou gebruiken in een rechtszaak rond belastingontduiking in Frankrijk. Een rechtbank in Parijs legde UBS in februari nog een recordboete op van 3,7 miljard euro, wegens witwassen en hulp bij belastingontwijking. UBS ging tegen de uitspraak in beroep.

Maar nu heeft het Zwitserse hooggerechtshof geoordeeld dat deze gegevens toch mogen overgemaakt worden aan Frankrijk, weliswaar zonder dat ze mogen gebruikt worden in de hangende rechtszaak.

Frankrijk wil de gegevens graag inkijken, nadat het een lijst met bankrekeningnummers had ontvangen van Duitsland. Die laatste kon de gegevens bemachtigen na een huiszoeking bij UBS. In België werd enkele jaren geleden nog een onderzoek opgestart tegen UBS Belgium omdat de bank klanten zou hebben geholpen bij het ontduiken van belastingen. Het parket vermoedde toen dat het ging om “verschillende miljarden euro’s”. UBS is intussen in verdenking gesteld.

Voor UBS heeft de uitspraak van vrijdag “een impact op het hele Zwitserse financiële systeem”, zegt ze in een persbericht. “Het is belangrijk dat de Zwitserse autoriteiten ervoor zorgen dat het doorspelen van informatie zo beperkt mogelijk gebeurt”, klinkt het.