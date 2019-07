Nieuw document wijst met beschuldigende vinger naar nazi’s voor brand van Duitse Reichstag

De Reichstag ging in 1933 in vlammen op. Foto: Shutterstock

Duitsland komt misschien een stapje dichter bij een antwoord op de vraag wie de Reichstag in Berlijn in 1933 in brand stak. Aanleiding is een nieuw getuigenverslag dat is teruggevonden in de archieven van een rechtbank in Hannover. Dat wijst richting de nazi’s als verantwoordelijke.

Het verslag, dat door de rechtbank in Hannover als authentiek bestempeld is, is van de hand van ene Hans-Martin Lennings, indertijd lid van de paramilitaire Sturmabteilung (SA). Daarin staat te lezen dat hij indertijd de Nederlandse communist Marinus van der Lubbe, die later werd geëxecuteerd door de nazi’s, de nacht van de brand naar de Reichstag reed. Toen Lennings en zijn collega’s met Van der Lubbe aan de Reichstag aankwamen, merkte hij “een vreemde brandgeur op en waren er rookwolken die door de kamer opzwollen”.

De nazi’s wezen Van der Lubben aan als dader van de brand en executeerden hem. Maar na de val van het naziregime werden vraagtekens geplaatst bij de schuld van de Nederlander. De nazi’s grepen de brand en de mogelijke communistische zondebok aan om zichzelf volmachten toe te eigenen die in de feiten de grondwet buitenspel zetten en het pad effenden voor de dictatuur van Adolf Hitler.

Lennings verlaart in zijn verslag dat hij en zijn collega’s later protesteerden tegen de arrestatie van Van der Lubbe. “Omdat we er van overtuigd waren dat hij onmogelijk de brandstichter kon zijn geweest. De Reichstag brandde al toen we hem daar afzetten”.