Spectaculaire goudroof: gewapende dievenbende maakt buit van maar liefst 36 miljoen euro

Een bende gewapende mannen hebben in Sao Paulo een enorme diefstal kunnen plegen. Op de internationale luchthaven konden ze een enorme lading goud meenemen. De totale waarde van hun buit: maar liefst 36 miljoen euro.

De dieven hadden hun plan zeer goed uitgedacht. Zo arriveerde een deel van de bende bij de luchthaven met een zwarte pick-uptruck die veel gelijkenissen vertoonde met de wagen van de Braziliaanse federale politie. Vier gemaskerde mannen stapten vervolgens uit en bedreigden het personeel met een geweer.

Volgens de politie gingen de daders ervandoor met in totaal 750 kilogram aan goud en andere waardevolle metalen. Twee medewerkers van de luchthaven werden meegenomen als gijzelaar. Een woordvoerder van de luchthaven liet weten dat er geen gewonden vielen.

