De zon verschroeit Tomorrowland, maar dat laten de festivalgangers niet aan hun hart komen

Onder tropische temperaturen van meer dan dertig graden is vrijdag de tweede editie van Tomorrowland écht van start gegaan. Vooral de eerste uren was het nog bijzonder warm. De organisatie van Tomorrowland anticipeerde daar op en alle festivalgangers kregen daarom gratis watermeloen aangeboden bij aankomst. Veel drinken en verfrissing zoeken, is de boodschap om de hitte in het partygedruis draaglijk te maken.

“Blijf gehydrateerd”, wordt ook op verschillende plaatsen gewaarschuwd. Aan de podia wordt ook voor verfrissende blazers gezorgd en er zijn ook tal van sproeiers voorzien om even een natte kop te halen. Het warme weer zorgt echter niet voor een gebrek aan sfeer op de site van Tomorrowland. Op alle podia gaan duizenden mensen al stevig uit hun dak, sommigen zwaaiend met een parasolletje om zich tegen de zon te beschermen.

“Warm of niet. We maken er een gigantisch feest van”, klinkt het bij een groep jonge Canadezen, die speciaal voor Tomorrowland naar België kwamen. Het is vrijdag de laatste extreem warme dag in Boom. Morgen en overmorgen zouden de temperaturen een pak gaan zakken. Mogelijk komen er ook nog buien.

