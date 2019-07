AA Gent-coach Jess Thorup looft zijn team ondanks drie Roemeense treffers: “Na tegengoal moet je wel meteen terug focus hebben”

De Europese zege tegen Viitorul bezorgde Jess Thorup duidelijk een positief gevoel, al blijft de Deense trainer van AA Gent niet blind voor enkele aandachtspunten: “Veel mensen hadden het achteraf vooral over die twee tegendoelpunten maar ik herbekeek de partij nog eens integraal en volgens mij werkten we voor rust onze beste helft af sinds ik hier ben.”

Thorup toont dan wel begrip voor de geïncasseerde tegendoelpunten maar beseft ook dat zijn team nog enkele stappen moet zetten om ook defensief de broodnodige stabiliteit te vinden: “Die ene goal voor rust was een wonderschot. En na rust slikken we goals uit fases die niet eens doelkansen waren. Het zou erger zijn mocht Viitorul nog een resem doelkansen bij elkaar hadden gevoetbald maar we gaven amper iets weg, dus dat stemt me wel tevreden.”

Maar in één adem raakt de Gentse oefenmeester een cruciaal element aan dat ongetwijfeld ook deel uitmaakte van zijn wedstrijdanalyse: “Hoe je als speler reageert op tegendoelpunten, is zeer belangrijk. Soms zijn jongens iets te lang bezig met zo’n goal. En dat is misschien bij ons wel het probleem. Na een doelpunt lijkt het voor sommige van onze spelers soms wel heel moeilijk om meteen terug de juiste focus te vinden.”

Met Michael Ngadeu haalde AA Gent alvast flinke versterking in huis voor de defensie maar Thorup rekent ook nog steeds op Dylan Bronn die schermt met heel wat buitenlandse belangstelling: “Dylan Bronn keert binnenkort terug en dan zullen we zien wat er gebeurt. Hij is heel belangrijk voor ons team: vorig seizoen speelde hij heel veel en hij scoorde ook maar liefst acht doelpunten. Dus hij is heel erg welkom en sprak met hem nog voor zijn vertrek naar de Africa Cup. We hebben hem zeker wel iets te bieden: als je onze transfers bekijkt, hoop ik dat hij beseft dat hij kan deel uitmaken van een Belgisch topteam.”