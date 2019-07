Zwitsers bedekken enorme gletsjer met dekens om te voorkomen dat hij smelt

Bijna onherkenbaar is de Rhônegletsjer in Zwitserland. De plaatselijke bevolking heeft de enorme gletsjer met isothermische dekens bedekt om te voorkomen dat de sneeuw en het ijs ontdooit door de zon.

De opwarming van de aarde doet gletsjers wereldwijd smelten en krimpen. Zo ook de Rhônegletsjer in Zwitserland, een trekpleister voor toeristen boven het bergdorp Gletsch. Om het smeltproces te vertragen, ligt er over de 3.658 meter hoge gletsjer nu een gigantisch deken dat het ijs isoleert en het zonlicht reflecteert.

Dat is het werk van de plaatselijke bevolking. Al tien jaar beklimmen locals tijdens de lente de Zwitserse Alpen om de lakens neer te leggen. Een hele karwei die veel tijd vraagt. En geld, dat vooral uit de portemonnee van de bewoners komt. Maar hun moeite is niet voor niks. Volgens wetenschappers vertraagt deze bescherming het smeltproces met maar liefst 50 tot 70 procent. Dat is ook belangrijk voor de lokale economie die anders inkomsten van gletsjertoeristen dreigt te verliezen.

De ijsmassa die 11.500 jaar geleden het grootste deel van Zwitserland bedekte, is sinds 1856 met 1.400 meter geslonken. De voorbije tien jaar verloor de gletsjer al 10 meter van zijn dikte. Het smeltende ijs vormt onderaan een meer dat jaar na jaar groter wordt. De dekens bedekken het gedeelte in de buurt van de ijsgrot, een populaire toeristische attractie op 2.286 meter hoogte. Nog tot de herfst moeten ze de gletsjer tegen UV-stralen beschermen.