Eden Hazard goes USA, en wij zijn mee. Onze reporter David Van den Broeck achtervolgt de Rode Duivel van Houston tot Washington DC en New York, waar hij zijn eerste wedstrijden voor Real Madrid afwerkt. En ziet éíndelijk iemand met een Hazard-shirt rondlopen.

222 officiële derby’s werkten Real en Atlético al af – de meest memorabele zag ik zowaar live. In mei 2014 in Lissabon stonden de Madrileense clubs tegenover elkaar in de Champions League-finale. Ik was ...