Slimme verkeerslichten moeten op groen springen als hulpdiensten naderen

Intelligente verkeerslichten om de brandweer nog sneller op de plaats van een brand te krijgen: daar dringen de Vlaamse gemeentebesturen op aan. Ook is er beter overleg nodig over wegenwerken. “Want er gaat kostbare tijd verloren wanneer de brandweer niet weet dat een weg is opgebroken.”

Uit cijfers van Binnenlandse Zaken blijkt dat de brandweer in ons land – in vergelijking met vroeger – vlugger ter plekke is bij een brand, gemiddeld in nét geen 11 minuten tijd.

Toch maken de Vlaamse gemeentebesturen zich zorgen of dat ook zo blijft: “Het drukke verkeer, wegenwerken en circulatieplannen maken het steeds moeilijker om ter plaatse te geraken”, zo stelt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

De gemeentebesturen dringen daarom aan op de installatie van intelligente verkeerslichten, die hulpdiensten de vrije baan geven. In Nederland testen brandweerkorpsen zo’n systeem sinds kort uit, in Antwerpen zijn er al een aantal voorbereidende proeven mee gebeurd.

“Via een app geven de hulpdiensten de locatie van het noodgeval in. De slimme verkeerslichten op de route van de kazerne naar de brand passen zich bij het naderen van de brandweerauto dan automatisch aan, zodat de hulpdiensten telkens een groen licht krijgen”, zo klinkt het bij de mensen achter het Antwerpse proefproject.

“Vandaag baant de brandweer zich via zijn sirenes en zwaailichten een weg door het verkeer”, vult VVSG-woordvoeder Nathalie Debast aan. “Dat verloopt echter niet altijd even vlot. Via intelligente verkeerslichten denken we dat de brandweer sneller ter plekke zal zijn.”

Botsingen vermijden

In Brussel bestaat al iets gelijkaardigs: wanneer de brandweer van de kazerne Helihaven uitrukt, worden de verkeerslichten op een druk en vaak chaotisch kruispunt in de buurt zo geregeld dat ze zonder veel problemen kan passeren. Iets wat vroeger geen sinecure was.

De Nederlandse brandweer denkt overigens via intelligente verkeerslichten niet alleen sneller ter plekke te zijn, maar op jaarbasis ook enkele tientallen botsingen tussen prioritaire voertuigen en andere weggebruikers te vermijden.

De VVSG dringt er bij de verschillende overheden ook op aan de brandweer voldoende én vroeg genoeg te informeren over wegenwerken, wat vandaag niet altijd het geval is. “Er gaat immers kostbare tijd verloren als de brandweer niet weet dat een weg is afgesloten”, aldus nog Debast.