Hitteplan om bloedbad onder prijsduiven vermijden

Ook dieren zien af bij de temperaturen van de afgelopen dagen. In Nederland is daarom beslist om dit weekend alle programmavluchten voor de vitesse/midfond en jonge duiven te schrappen. Bij ons gaan de vluchten wel door maar er zijn extra maatregelen genomen. De internationale wedstrijd van Narbonne, waar ruim 18.000 Belgische duiven aan deelnemen, is met een dag uitgesteld.

Niet de hitte, maar het slechte weer hebben de organisatoren van de marathonvlucht van Narbonne doen beslissen om de internationale wedstrijd met een dag uit te stellen. Door de onweders dreigen dieren gedesoriënteerd te geraken. Aan de wedstrijd nemen ruim 18.000 Belgische duiven deel. Die zijn woensdag al vertrokken met zes vrachtwagens.

In Nederland is nog een drastischer beslissing genomen op basis van het hitteprotocol. Door de hitte is donderdag al beslist om de programmavluchten voor de vitesse/midfond en jonge duiven te schrappen.

Afgelast

“Duiven kunnen vrij goed tegen de warmte. Maar nu is het extreem geweest. De komende dagen wordt instabiel weer verwacht. Dat heeft ons doen besluiten om geen risico te nemen”, zegt de Nederlandse duivenfederatie in een bericht aan haar leden. Om een bloedbad, figuurlijk dan, onder de prijsduiven te vermijden, zijn de wedstrijden dus afgelast.

Bij ons neemt de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond minder drastische maatregelen. “We hebben opgeroepen om bij de inkorving minder duiven per korf te zetten, zodat de dieren meer ademruimte hebben. De drinkbakjes dienen ook aangehecht te blijven tot de ophaling van de duiven door de vervoerder die ze naar plaats brengt waar ze gelost worden. Ook zullen de korven minder hoog gestapeld worden en krijgen de duiven extra water”, klinkt het.