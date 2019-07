Intussen op Tomorrowland: “Túúrlijk smokkelen we nog drugs binnen. Laat ons eerlijk zijn: eraan doodgaan, is pech”

In tropische temperaturen is vrijdag de tweede editie van Tomorrowland van start gegaan. Nadat vorige week een festivalganger er stierf aan drugs zet de organisatie extra hard in op sensibilisering. “Maar het dancefestival drugsvrij krijgen is een utopie”. Dat bewijzen tal van feestvierders die nog steeds zonder problemen coke of pillen smokkelen. “De coke verstopt onder mijn ballen, en gáán.”