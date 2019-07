Autopsie brengt geen duidelijkheid over dood van 47-jarige Albanees in Sint-Pieters-Leeuw

Oudenaken - Het is nog niet duidelijk hoe de Albanese veertiger gestorven is die donderdag dood werd aangetroffen in Sint-Pieters-Leeuw. Vandaag werd een autopsie uitgevoerd op het lichaam maar die heeft nog geen uitsluitsel gegeven over de aard van het overlijden. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde vrijdagnamiddag.

De 47-jarige man werd donderdagnamiddag dood aangetroffen in zijn wagen in Sint-Pieters-Leeuw. Die wagen stond op een parking in de buurt van de woning van de man en het was zijn zoon die de dramatische ontdekking deed. MUG-artsen probeerden hem nog te reanimeren, maar hij bleek al overleden.

Het parket stuurde een labo en wetsarts naar de plaats van het gebeuren, en donderdagavond gingen ook nog het parket en een onderzoeksrechter ter plaatse. De uitwendige lijkschouwing bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak, waarop het parket een autopsie beval. Die is vrijdag uitgevoerd maar heeft ook nog niet aan het licht kunnen brengen of de man op een natuurlijke dan wel op een criminele wijze aan zijn einde is gekomen. “Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet”, klinkt het bij het parket.