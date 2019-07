De winnaar is meteen miljonair en 100 miljoen fans kijken toe: twee Belgen strijden straks op het WK ‘Fortnite’

Haal die tricolore vlag maar boven want het WK begint weer. Het WK Fortnite, meer bepaald. Dit weekend zullen wereldwijd meer dan 100 miljoen fans volgen wie zich in New York kroont tot de allerbeste speler in de populairste game ter wereld. Onder de kanshebbers op de titel – en het daarbij horende prijzengeld van bijna drie miljoen euro – zijn twee Belgen.