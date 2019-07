Trump wil Apple geen voorkeursbehandeling geven in handelsoorlog met China

Apple zal heffingen moeten betalen op onderdelen of producten die het in China laat maken. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat het Amerikaanse technologiebedrijf geen vrijstelling zal krijgen.

Trump wil dat Apple zijn onderdelen in eigen land produceert, maar het bedrijf zegt dat het voor essentiële onderdelen afhankelijk is van toevoer uit China.

Volgende week hervatten de Amerikanen en de Chinezen de handelsgesprekken in Shanghai. Na een ontmoeting tussen Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping op de G20-top in juni, lasten beide partijen een pauze in in het conflict en beloofden ze geen nieuwe heffingen meer in te voeren.