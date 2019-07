Britse man veroordeeld tot 18 jaar cel wegens valse pedofiliebeschuldigingen

Carl Beech, een 51-jarige voormalige werknemer van een liefdadigheidsinstelling voor kinderen en een verpleegkundige, werd maandag in Newcastle veroordeeld voor het belemmeren van de rechtsgang. Zijn beschuldigingen hadden geleid tot een grootschalig onderzoek, waarbij de politie huiszoekingen had uitgevoerd bij Edwin Bramall, een voormalig hoofd van het leger en veteraan van de Tweede Wereldoorlog, en bij voormalig Europees commissaris, Leon Brittan.

Beech had die prominente figuren beschuldigd van een pedofiele kring uit te oefenen en drie jongens te hebben vermoord. Beech beweerde dat een van de jongens voor zijn ogen werd gewurgd. Zijn beschuldigingen haalden de krantenkoppen in 2014, waardoor er druk werd uitgeoefend op de politie. Die stonden echter al onder druk na de kritiek in een andere pedofiliezaak rond mediafiguur Jimmy Saville.

Politierechercheur Kenny McDonald beschreef in 2014 Beech’s beschuldigingen nog als “geloofwaardig”, maar de politie heeft uiteindelijk geen bewijs gevonden om de beschuldigingen te staven en heeft het onderzoek in 2016 afgesloten.

The breath-taking lies of Carl Beech and the disgraceful behaviour of his many promoters. My piece for @Quillette. https://t.co/708Q5vamqk