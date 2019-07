Brussel maakte Boris, Boris kraakte Brussel: hoe de nieuwe Britse premier in ons land zowel clown als machthebber werd

In zijn jonge jaren verhuisde de Britse premier Boris Johnson (55) ontelbare keren. Twee keer kwam hij voor een langere periode in Brussel terecht. Het zijn die twee passages die hem maakten tot wat hij nu is. Boris de machthebber, Boris de clown, Boris de opportunist, Boris het merk. En Boris de beul van Europa. Zijn verblijf in de hoofdstad van Europa creëerde de voedingsbodem van de Brexit.