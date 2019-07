Bart Verhaeghe over Club Brugge, BeNe-Liga en Belgische tv-contract: “Geen solidariteit? Dan gaan we onze eigen weg”

Vrijdagavond start in Genk het nieuwe voetbalseizoen met een wedstrijd tussen de regerende landskampioen en KV Kortrijk. In de aanloop naar het openingsweekend sprak Bart Verhaeghe bij Sporza over een resem onderwerpen. Met op kop: het nieuwe tv-contract.

“De voetbalwereld is de afgelopen jaren, en dan zeker op het vlak van media, enorm geëvolueerd”, zegt de voorzitter van blauw-zwart aan Sporza-journalist Peter Vandenbempt. “En dat geldt ook voor de Jupiler Pro League. Er zijn geen tv-rechten meer, enkel nog mediarechten. Het is heel breed en divers geworden. Mensen kijken ook geen tv meer en worden liefst zo snel mogelijk geïnformeerd.”

“Vroeger waren alle clubs in Belgische handen en hielpen de grotere clubs de kleintjes. Nu heb je het gegeven van steenrijke eigenaars. Bij het mediacontract moet er een soort solidariteit zijn. Als dat de gedachte is die het nieuwe mediacontract domineert, dan zullen ook wij ons solidair opstellen. Is dat niet het geval, en zijn er clubs die niet willen meedoen aan bepaalde investeringen, dan zullen we de keuze moeten maken om ons wat meer op onszelf terug te plooien en om onze eigen weg te zoeken.”

BeNe-Liga

Verhaeghe is, zoals bekend, een voorstander van de oprichting van een BeNe-Liga. “Ik denk dat er heel wat clubs niet weten wat er in 2024 (wanneer de UEFA hervormingen wil doorvoeren, red.) zal gebeuren”, aldus Verhaeghe. “Wij schrijven de toekomst van het internationale voetbal niet. Het zijn de grote Europese clubs die hun wil dicteren aan de UEFA.”

“De budgetten zullen alleen maar stijgen, en dat zal ons ook wel wat ten deel vallen, maar dan zullen we relevant moeten blijven. Het samengaan met Nederland lijkt dan een uitstekende oplossing voor die besognes. 2024 nadert met rasse schreden en daarom moet er zo snel mogelijk een gedetailleerd voorstel uitgewerkt worden.”

Foto: Photo News

Club Brugge

En wat met Club Brugge dit seizoen? “Ik weet niet of wij de grote favoriet zijn, maar het is zoals ieder jaar wel de ambitie om kampioen te worden. Maar daarnaast willen we het ook goed doen in de Beker en in Europa. De prioriteit voor de komende maand is om de poulefase van de Champions League te halen, want ik wil dat de naam Club Brugge een grotere internationale waarde krijgt.”

“Het zou hoe dan ook straf zijn als we Kiev kunnen uitschakelen. Bij winst moeten we voorbij een nog sterkere tegenstander. De poulefase van de Champions League halen, zou een mirakel zijn”, aldus de voorzitter van Club Brugge.