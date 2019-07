Jongeman (20) aangehouden voor schietpartij in station Oostende

Oostende - De Brugse onderzoeksrechter heeft een 20-jarige man uit Bredene aangehouden op verdenking van poging tot doodslag in het station van Oostende. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De verdachte loste twee schoten met een vuurwapen, maar niemand raakte gewond.

Twee jongemannen kregen het woensdag in de vooravond met elkaar aan de stok in het station van Oostende. Het kwam ook tot een schermutseling tussen beide mannen. Op een bepaald moment werden tijdens dat conflict minstens twee schoten gelost met een vuurwapen. Gelukkig vielen er geen gewonden bij die schietpartij. De precieze aanleiding voor het incident is voorlopig nog onduidelijk.

Een 20-jarige man uit Bredene kon even later opgepakt worden door de politie. De onderzoeksrechter heeft hem ondertussen aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dinsdag zal de raadkamer oordelen of hij al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.