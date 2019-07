Dodelijk ongeval met paramotor in Diksmuide niet veroorzaakt door technisch defect

Diksmuide - Het dodelijk ongeval met een paramotor woensdagavond in Diksmuide werd niet veroorzaakt door een technisch defect. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Bij de crash kwam een 32-jarige vrouw uit Ieper om het leven.

Het tragische ongeval gebeurde woensdag rond 21.30 uur langs de Ramboutstraat in Diksmuide. Het slachtoffer zou samen met haar man bezig geweest zijn met het testen van een nieuw zeil. Tijdens een vlucht stortte de vrouw met haar paramotor vanop grote hoogte in het struikgewas. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat.

De Veurnse afdeling van het parket West-Vlaanderen stelde een deskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De expert kwam tot de conclusie dat van een technisch defect geen sprake is. Het is dus niet helemaal duidelijk hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Mogelijk is de vrouw onwel geworden.