Bree -

Een zwaar onweer heeft vrijdag lelijk huisgehouden in Limburg. Onder meer in Bree hebben de harde windstoten veel schade berokkend. Buurtbewoner Niek Smeets kon er omstreeks kwart voor vijf filmen hoe een dak van een nabijgelegen woning voor zijn neus werd weggeblazen. “In enkele seconden vloog alles eraf”, vertelt hij aan onze redactie. “Ik had best wat adrenaline, het gevaarte kon net zo mijn richting uitgevlogen zijn.”