Trump verwijt Macron “domheid” en uit dreigementen tegen Franse wijn

“Frankrijk heeft een digitaks opgelegd aan onze grote Amerikaanse technologiebedrijven. Als iemand hen zou moeten belasten, zou het hun land van oorsprong moeten zijn”, tweette Trump. “We zullen binnenkort een serieuze tegenmaatregel nemen na de domheid van Macron. Ik heb altijd gezegd dat de Amerikaanse wijn beter is dan de Franse.”

France just put a digital tax on our great American technology companies. If anybody taxes them, it should be their home Country, the USA. We will announce a substantial reciprocal action on Macron’s foolishness shortly. I’ve always said American wine is better than French wine!