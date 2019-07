Italië in rep en roer na moord op net getrouwde politieman: doodgestoken voor 100 euro

De gewelddadige moord op een Italiaanse politieagent heeft voor opschudding in Italië gezorgd. De 35-jarige agent van de Carabinieri werd in Rome beroofd door twee mannen en werd daarna doodgestoken door een van hen. De twee daders hebben de Amerikaanse nationaliteit. Eerder had de Carabinieri - de Italiaanse gendarmerie - in een verklaring te kennen gegeven dat de dader een migrant uit Afrika zou zijn.

Volgens officiële bronnen werd de politieman in de nacht van donderdag op vrijdag beroofd door twee mannen in de centrale wijk Prati, nabij het Vaticaan. Ze eisten 100 euro van hem, om hem in ruil zijn portemonnee terug te geven. Even later werd de agent met acht messteken doodgestoken door één van de mannen. Mario Cerciello Rega (35) was vice-brigadier bij de Italiaanse Carabinieri, en amper een maand geleden getrouwd.

Barbara Saltamartini, afgevaardigde van de regerende partij Lega, beschuldigde de “buitenlandse misdadigers” van de misdaad en eiste “nultolerantie” voor “deze klootzakken”. Lega Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini schreef op Twitter: “Ik ben er zeker van dat ze hem zullen pakken, en dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zal betalen voor zijn geweld met dwangarbeid.” In Italië zijn er echter geen voorzieningen voor dwangarbeid in de gevangenis.

Spero che gli assassini di Mario vengano beccati e mandati in carcere a vita ai lavori forzati, perché è troppo comodo uccidere e poi stare comodi sul lettino.

In een bericht op Facebook wil de Carabinieri “het diepste medeleven betuigen voor een verlies dat alle 110.000 Carabinieri treft”.