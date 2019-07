Vrouwen doen 16 uur per week het huishouden, de mannen véél minder

Wat het huishouden betreft, blijven onze gendernormen rustig overeind: amper 6 procent van de koppels verdeelt het huishouden gelijk, zo blijkt uit een analyse door de University College Londen (UCL) die gepubliceerd werd in het blad ‘Work, Employment and Society’. Onderzoekers verzamelden daarvoor data van meer dan 8.500 heterokoppels die tussen 2010 en 2011 geïnterviewd werden voor een grootschalige Britse studie rond het huishouden. Conclusie: vrouwen geraken ruwweg aan 16 uur huishoudelijk werk op een week, mannen blijven hangen rond zes. Enkel bij de koppels waar de vrouw hoger opgeleid was dan haar partner, bleek de verdeling ongeveer fifty-fifty te zijn.