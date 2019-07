Autobestuurder rijdt door middenberm in Menen en botst op tegenligger: 64-jarige man overleden

Menen - Bij een zwaar ongeval op de A19 in Menen is vrijdagavond een 64-jarige man om het leven gekomen. De man reed met zijn wagen door de middenberm en botste op een tegenligger.

De 64-jarige autobestuurder reed op de A19 in Menen in de richting van Kortrijk toen hij om onduidelijke redenen de controle over zijn stuur verloor, door de middenberm reed, en op een tegenligger botste. In die wagen zaten een vrouw en drie kinderen.

De vrouw en de kinderen raakten slechts lichtgewond, maar werden uit voorzorg en met een lichte shock naar het ziekenhuis gebracht. De 64-jarige man werd nog gereanimeerd, maar overleed even later ter plaatse. Mogelijk werd hij onwel en verloor hij daarom de controle over zijn stuur.

De wagen van de 64-jarige man belandde in de zijberm. Foto: djr