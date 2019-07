Nill De Pauw verlaat Zulte Waregem voor het Turkse Rizespor, zo maakte de club vrijdag bekend. Onze landgenoot ondertekende er een contract voor twee seizoenen.

De 29-jarige De Pauw was sinds 2017 bij Essevee aan de slag, dat hem destijds overnam van het Franse Guingamp en waar hij een contract voor drie seizoenen had. Voor zijn periode in de Ligue 1 was de voormalige belofteninternational een vaste pion bij Sporting Lokeren (2008-2015).