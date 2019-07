Belgische fiscus vordert 674 miljoen euro van Britse sportwinkelketen

De Belgische fiscus eist 674 miljoen euro aan onder meer achterstallige btw van Sports Direct. Dat maakte de Britse sportwinkelketen vrijdag zelf bekend in de marge van de voorstelling van de jaarresultaten. Volgens Sports Direct, dat in België 35 winkels heeft, is het “minder dan waarschijnlijk” dat het nog geld verschuldigd is.

“De groep was in België het onderwerp van een fiscale audit en heeft op 25 juli 2019 een betalingskennisgeving gekregen van de Belgische belastingautoriteiten voor een bedrag van 674 miljoen euro (inclusief 200 procent boetes en interesten)”, zegt Sports Direct. De fiscus heeft ook “bijkomende informatie gevraagd met betrekking tot, onder andere, de fiscale behandeling van goederen die binnen de groep doorheen de EU via België worden verdeeld”.

De fiscus stelde en proces-verbaal op en de groep gaat nu in fiscale bemiddeling, klinkt het voorts. Het geld dat de fiscus vordert, moet dus nog niet onmiddellijk worden betaald. Sports Direct zegt dat het vertrouwen heeft in zijn boekhouding en dat het “minder dan waarschijnlijk is dat btw en boetes verschuldigd zijn als gevolg van de fiscale audit in België”.

Meer details over de problemen die er zich zouden stellen bij zijn belastingen, geeft Sports Direct niet. De fiscus zelf gaat niet in op individuele dossiers.