REACTIES. Matchwinnaar Hagi na Genkse zege: “Ik ben hongerig, dit is wie ik ben”

Racing Genk is goed begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen. Voor eigen publiek won de landskampioen met 2-1 van KV Kortrijk. Nieuwskomers Benjamin Nygren en Ianis Hagi maakten de Limburgse doelpunten.

Hagi stond amper een minuut op het veld toen hij de netten deed trillen voor Genk. “Het is een geweldig gevoel om op veld te komen en de beslissende goal te scoren”, reageerde de Roemeense topaankoop na afloop. “Ik wil mijn teammaats bedanken voor mijn eerste twee weken hier. Het voelt aan als een familie van jonge spelers. Zonder hen had ik nooit op deze manier kunnen debuteren.”

“Ik ben blij met de drie punten. We zijn het seizoen gestart zoals we wilden. Nu is het focussen op de volgende wedstrijden en zo veel mogelijk punten pakken. Het seizoen wordt een lange reis. Het zal niet altijd makkelijk zijn, maar we hebben veel honger om matchen te winnen”, aldus Hagi.

“Wat mijn eerste indruk is? Ik heb nog wat tijd nodig om aan te passen aan Belgisch voetbal. Ik heb nog maar 15 minuten gespeeld en heb dus tijd nodig, maar ik ben hongerig om hard te werken om de ploeg te helpen en de fans trots te maken. Dit is wie ik ben. Elke match 100 procent geven om mijn ploegmaats te helpen.”

Heynen: “Nieuwe accenten”

“We hadden het toch wat moeilijk tegen het blok van Kortrijk”, aldus Bryan Heynen. “We komen op achterstand met een schot vanuit het niets. Vorig jaar konden we ook een paar keer een achterstand ombuigen. We wisten dat we het konden en we hebben het opnieuw gedaan. Het verschil met deze trainer? Mazzu heeft wat nieuwe accenten proberen leggen. Dat heeft zijn tijd nodig maar hier en daar komt het er wel al uit. Deze trainer legt meer nadruk op het blok en de defensieve accenten. Dat kwam er nog niet altijd even goed uit maar we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste.”

Foto: Photo News

Vanderhaeghe: “Geen man overboord”

“Ik onthou dat we goed georganiseerd stonden, vooral in eerste helft”, stelde KVK-trainer Yves Vanderhaeghe. “En dat we weinig weggaven. De posities werden goed ingenomen. Dat is wel een klein beetje verzwakt naarmate de match vorderde. We komen op een goed moment op voorsprong en dan hadden we nog een aantal mogelijkheden om hen pijn te doen. Maar onze tweede helft was veel minder. We kwamen er niet meer uit en toen heb ik toch een aantal spelers gezien die moeite hadden met het ritme. Dan krijgen we nog twee goals tegen. Bij de tweede goal verdedigen we heel slecht op een lange bal van 50 meter. Fout of geen fout? Volgens mij is dat nooit fout. Ik zou het graag nog eens terugzien. En de eerste goal? Tja, elke goal wordt tegenwoordig door de VAR bekeken maar deze keer marcheerde hij niet. Daar kunnen we dus niks over zeggen.”

“De positieve punten? Ik vind dat we een goede partij afleveren. Na onze voorbereiding de eerste tegenstander van een zeker kaliber. Ze zijn zeker niet over ons gewalst. Als we iets beter aan de bal waren, hadden we meer kansen kunnen creëren maar het ontbrak ons aan efficiëntie. Maar er is geen man overboord. We moesten beginnen tegen de kampioen op verplaatsing.”

Van der Bruggen: “Jammer”

“Ik vond dat we de eerste helft goed stonden”, reageerde Kortrijk-kapitein Hannes Van der Bruggen. “We hebben niet heel veel open kansen weggegeven. Wel die bal op de lat, maar ze hebben natuurlijk veel individuele kwaliteit. In de tweede helft vond ik dat we de bal te weinig in de ploeg konden houden. Als dat wel was gelukt dan waren we nog gevaarlijker geweest. Op het einde probeerden we nog een offensiefje uit te halen, maar de bal viel net niet goed. Wel toegeven dat Genk in het spel de betere was, maar heel veel grote kansen hebben ze ook niet gehad. Jammer. Toen we 1-0 voorstonden, dachten we dat er iets mogelijk was. Zonde dat het niet is gelukt. We lieten goede dingen zien, maar op Genk moet je top zijn en dat was vandaag niet het geval.”