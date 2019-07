‘Politieagenten’ roven 750 kilo goud

Bij een overval op een terminal van de luchthaven van São Paulo in Brazilië hebben acht overvallers, verkleed als politieagenten, 750 kg goud en edelmetalen buitgemaakt. De spectaculaire roof is op bewakingsbeelden vastgelegd. Daarop is te zien dat vier gemaskerde nepagenten uit een zwarte pick-up verschenen. Minstens een van hen was gewapend en hield twee gijzelaars onder schot, terwijl het luchthavenpersoneel het goud moest overladen in de wagens. Hun buit, ter waarde van zo’n 36 miljoen euro, was bestemd voor New York en Zurich.

Volgens de luchthavenautoriteiten vielen er geen gewonden en er werd geen schot gelost. Het vliegverkeer ondervond geen hinder door het incident. De politie vond de wagens op 20 kilometer van de luchthaven, maar de buit is nog spoorloos.

(lycr)