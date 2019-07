Greta Thunberg doet het nu ook met muziek

De 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg heeft haar debuut gemaakt in de muziek. Om nog meer mensen te bereiken met haar boodschap over het klimaat, is de Zweedse te horen in de nieuwste single van de populaire Britse muziekgroep The 1975. Met de muziek op de achtergrond orakelt ze over het probleem dat – zo herhaalt ze meermaals – veel te stiefmoederlijk behandeld wordt door politici overal ter wereld.

“We moeten toegeven dat de oudere generaties gefaald hebben. Alle politieke partijen in hun huidige vorm hebben gefaald. Maar de mens, die heeft nog niet gefaald. Het is nog niet te laat om alles te veranderen”, zegt ze in het lied.

De opbrengst van de single van The 1975 gaat, op vraag van Thunberg, naar Extinction Rebellion. Die organisatie van klimaatactivisten organiseert in heel wat landen manifestaties om politici tot actie aan te zetten. (gjs)